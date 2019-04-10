Названы загрязняющие воздух дома торжеств

Одной из составляющих мероприятий, проводимых Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана с целью улучшения экологической обстановки в стране, является снижение вредных выбросов в воздух. В результате мониторингов, проведенных на объектах общественного питания, 90% ресторанов и домов торжеств приобрели очистные системы.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства Анар Тагиев:

«Однако в министерство снова поступают жалобы в связи с тем, что некоторые дома торжеств и рестораны все еще выбрасывают неочищенный дым и распространяют неприятные запахи.

В результате проведенных мониторингов выяснилось, что из-за несвоевременной очистки или замены загрязненных фильтров очистных установок из 31 объекта снова происходит превышающий норму выброс вредных веществ.

К таким домам торжеств относятся Real, Golden Ring, Sonalar Sonası, Milord, Həyat, Cənnət, Flaminqo, Qızıl Buta, Madonna, Afrodita, Oazis, Qızıl Tac, Gold Palace, Niel, İdeal, Şəhanə и другие. Их владельцам были даны указания о своевременной замене загрязненных фильтров. Расследование и мониторинги продолжаются».

Представитель ведомства также сообщил, что установкой очистных систем работа не заканчивается, после этого нужно регулярно их обслуживать, вовремя заменять фильтры, следовать инструкциям:

«В целом перед нами поставлена важная задача — вести серьезную борьбу с загрязнением воздуха, и в этом направлении министерство будет принимать необходимые и жесткие меры».