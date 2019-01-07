Названы условия полного перехода на обязательное медстрахование

«Этот год в Азербайджане станет итоговым и решающим для перехода на обязательное медицинское страхование».

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что очень важно принятие дополнений и внесение поправок в закон, который создаст широкую юридическую правовую базу для регулирования финансово-правовых и организационных отношений.

Председатель комитета добавил, что принятие дополнений и внесение поправок в закон «О медицинском страховании» очень значимо для реализации полного перехода на обязательное медицинское страхование в стране.

Напомним, что согласно изменению, внесенному в закон «О медицинском страховании», страховая сумма базовой части пакета услуг установлена в размере 29 манатов на человека за календарный год. Эти средства будут покрываться за счет госбюджета. Пакет дополнительных услуг для наемных работников предусмотрен в размере 4% от заработной платы, эта сумма будет выплачиваться по 2% работником и работодателем. Лица другой категории получат право на получение медицинской помощи в полном объеме в течение года, заплатив страховой взнос 120 манатов за календарный год.

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| 2019-01-07T16:23:01+00:00 7 января 2019, 19:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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