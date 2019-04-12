Названы условия экстрадиции Ассанжа в США

Великобритания может выслать Джулиана Ассанжа только при наличии письменных гарантий от США, что смертная казнь основателю Wikileaks не грозит, и что судить его будут только за то, что послужило поводом для запроса об экстрадиции, следует из справки на сайте правительства.

Как накануне сообщил американский минюст, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом.