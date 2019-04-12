Названы условия экстрадиции Ассанжа в США

Великобритания может выслать Джулиана Ассанжа только при наличии письменных гарантий от США, что смертная казнь основателю Wikileaks не грозит, и что судить его будут только за то, что послужило поводом для запроса об экстрадиции, следует из справки на сайте правительства.

Как накануне сообщил американский минюст, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом.

| 2019-04-12T13:58:53+00:00 12 апреля 2019, 15:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss