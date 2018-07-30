Названы страны с самым дешевым бензином

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с самым дешевым и дорогим бензином АИ-95 в мире.

По версии Bloomberg, самое дешевое топливо продается в Венесуэле, где литр бензина стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0.28 доллара, первую тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр.

В первую десятку стран с самым дешевым бензином также вошли Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 доллара).

Согласно рейтингу самый дорогой бензин в мире в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии (2,02 доллара) и Нидерландах (1,93 доллара). В первую десятку также вошли Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).

По данным Росстата на 23 июля, стоимость бензина марки Аи-92 в России составляет 41,53 рубля за литр, цена марки Аи-95 — 44,59 рубля за литр, марки Аи-98 — 49,84 рубля за литр.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20180730/1525558329.html

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