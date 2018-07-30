Названы страны с самым дешевым бензином

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с самым дешевым и дорогим бензином АИ-95 в мире.
По версии Bloomberg, самое дешевое топливо продается в Венесуэле, где литр бензина стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0.28 доллара, первую тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр.
В первую десятку стран с самым дешевым бензином также вошли Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 доллара).
По данным Росстата на 23 июля, стоимость бензина марки Аи-92 в России составляет 41,53 рубля за литр, цена марки Аи-95 — 44,59 рубля за литр, марки Аи-98 — 49,84 рубля за литр.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180730/1525558329.html7 просмотров