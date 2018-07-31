Названы страны с самым быстрым интернетом

Британский сайт, который оценивает качество интернет-соединения, обнародовал рейтинг стран по скорости широкополосного интернета, сообщаетEuromag.ru.

Первое место досталось Сингапуру, а Швеция и Дания заняли второе и третье места соответственно. На четвертом оказалась Норвегия, за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Россия в этом году заняла 47-е место.

Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах – специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.

 

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| 2018-07-31T08:15:34+00:00 31 июля 2018, 13:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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