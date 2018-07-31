Названы страны с самым быстрым интернетом

Британский сайт, который оценивает качество интернет-соединения, обнародовал рейтинг стран по скорости широкополосного интернета, сообщаетEuromag.ru.
Первое место досталось Сингапуру, а Швеция и Дания заняли второе и третье места соответственно. На четвертом оказалась Норвегия, за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Россия в этом году заняла 47-е место.
Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах – специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.
34 просмотров