Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии

Возвращение Саудовской Аравии к прежним показателям добычи нефти после атаки дронов может занять несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Власти королевства официально не называли сроков восстановления добычи. Ранее представители Saudi Aramco заявляли, что рассчитывают устранить последствия теракта в течение пары дней.

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. Был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.