Названы самые популярные и затратные города для туристов

Mastercard объявил 10 самых популярных туристических городов мира, сообщает Trend со ссылкой на платежная систему.

Согласно отчету Global Destination Cities Index (GDCI) компании Mastercard, в 2019 году количество туристов в мире выросло по сравнению с 2018 годом на 79%. Больший поток туристов наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рейтинг “Global Destination Cities Index” определил показатели по 200 странам мира по количеству туристов и их затрат. Бангкок вот уже четыре года подряд лидирует в списке по популярности среди туристов. Так, в 2018 году столицу Таиланда посетили 22,78 млн туристов, в 2019 году ожидается рост данного показателя на 3,34%. Париж и Лондон занимают второе и третье место, каждый из которых в прошлом году посетили более 19 миллионов человек. Во все популярные среди туристов города мира наблюдался рост потока туристов, при этом Лондон является единственным городом, где снижается приток туристов. Ежегодно, поток туристов в столицу Великобритании снижается в среднем на 4%.

В списке городов, где туристы больше всего тратят деньги, лидирует Дубай. В 2018 году туристы потратили здесь 30,83 миллиарда долларов, в среднем, на каждого туриста пришлось 553 доллара. На втором месте оказалась Мекка (20,09 миллиардов долларов), на третьем Бангкок (20,03 миллиарда долларов).

Согласно отчету «GDCI 2019» наибольший поток туристов наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поток туристов в данный регион за последние 10 лет вырос на 9,4%. Рост потока туристов в Европу составил 5,5% и это второй показатель по уровню посещаемости.