Названы самые популярные актеры США

В октябре Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram: всего за пять часов и 16 минут на ее страницу подписалось более миллиона человек. В работе социальной сети даже произошел сбой, когда пользователи начали ставить лайки на первую фотографию, на которой актриса запечатлена с коллегами по сериалу «Друзья». Сейчас на ее страницу подписаны более 18 миллионов человек.(РИА Новости)