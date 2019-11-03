Названы самые популярные актеры США

Дженнифер Энистон стала самой популярной среди американских актеров и актрис в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на исследование аналитической компании MVPindex, изучившей поведение пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября.
На втором месте — самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн «Скала» Джонсон, затем идет актриса Лили Рейнхарт. В пятерке лидеров также оказались Камила Мендес и Гэбриэль Юнион.
В октябре Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram: всего за пять часов и 16 минут на ее страницу подписалось более миллиона человек. В работе социальной сети даже произошел сбой, когда пользователи начали ставить лайки на первую фотографию, на которой актриса запечатлена с коллегами по сериалу «Друзья». Сейчас на ее страницу подписаны более 18 миллионов человек.(РИА Новости)
| 2019-11-03T15:12:14+00:00 3 ноября 2019, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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