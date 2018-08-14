Названы самые комфортные для проживания города мира

Британское издание The Economist опубликовало ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира.

В лидерах столица Австрии Вена, второе место досталось австралийскому Мельбурну, третье — японской Осаке.

В первую десятку также попали канадские Калгари, Ванкувер и Торонто, австралийские Сидней и Аделаида, японский Токио и датская столица Копенгаген.

Критерии, по которым составляется индекс комфортности, включали уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской среды, образование, а также культурную атмосферу.

MK.RU
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| 2018-08-14T15:10:48+00:00 14 августа 2018, 15:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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