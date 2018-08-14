Названы самые комфортные для проживания города мира

Британское издание The Economist опубликовало ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира.

В лидерах столица Австрии Вена, второе место досталось австралийскому Мельбурну, третье — японской Осаке.

В первую десятку также попали канадские Калгари, Ванкувер и Торонто, австралийские Сидней и Аделаида, японский Токио и датская столица Копенгаген.

Критерии, по которым составляется индекс комфортности, включали уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской среды, образование, а также культурную атмосферу.