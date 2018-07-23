Названы самые экономичные автомобили 2018 года

Эксперты составили рейтинг самых экономичных автомобилей в мире по состоянию на 2018 год. Список опубликован на портале Slash Gear.
При создании рейтинга учитывались не только показатели расхода топлива моделей, но и ее начальная стоимость. При этом рассматривались исключительно автомобили с бензиновыми двигателями.
Первое место заняла Toyota Yaris iA, которая фактически представляет собой трансформированную версию седана Mazda2. Эта модель комплектуется 1,5-литровым 107-сильным двигателем и потребляет в смешанном цикле 6,7 литра топлива. Стоимость автомобиля начинается от 16 тысяч долларов.
Третье место досталось Hyundai Elantra Eco, стартовая стоимость которой составляет 20 тысяч долларов. Автомобиль оснащен 1,4-литровым мотором, потребляющим 6,72-литров топлива на 100 километров.
Также в пятерку вошли Mitsubishi Mirage (6,1-литр на 100 километров) и Citroen C-Elysee (около 5 литров на 100 километров).
29 просмотров