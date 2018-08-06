Названы пять самых отвратительных в мире запахов

Научный портал ScienceAlert, основываясь на ранее проведенных исследованиях ученых, собрал подборку из пяти самых отвратительных в мире запахов.

На первом месте в списке — запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также уран.

На втором месте расположился фрукт дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, которые смешивают в один совершенно разные запахи — от гнилого яйца до карамели. Недавно плод дуриана привел к эвакуации целого университета в Австралии. Тогда его аромат спутали с запахом газа.

На четвертом месте расположился самый плохо пахнущий продукт — сыр Вье Булонь, а пятым стал запах малого муравьеда, который, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса. Такой аромат спасает животное от хищников.

 

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| 2018-08-06T09:51:34+00:00 6 августа 2018, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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