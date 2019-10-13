Названы простые способы сохранить молодость организма

Итальянские диетологи раскрыли секрет долголетия своих соотечественников — страна является одним из лидеров по продолжительности жизни: мужчины в среднем доживают до 81 года, женщины — до 85 лет.

Он оказался в правильном питании и высоком качестве еды, передает «Лента.ру» со ссылкой на Lecco Notizie.

Рацион итальянцев богат белком, фолиевой кислотой, антиоксидантами и витаминами А и Е. Диетологи советуют всем, кто стремится как можно дольше продлить молодость организма, ввести в рацион молочные продукты, зелень, салат и свежевыжатый грейпфрутовый сок по утрам.

Сок из красного грейпфрута и горсть орехов в дополнение к завтраку насытят организм витамином С, жирными кислотами омега-3, кальцием, антиоксидантами и минеральными солями.

Также диетологи порекомендовали ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса. Это позволит следящему за питанием человеку сохранить достаточную мышечную массу.