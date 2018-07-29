Названы продукты, снижающие уровень стресса у детей

Исследователи из массачусетского университета Лоуэлл назвали продукты, употребление которых в пищу позволяет снизить уровень стресса и агрессии.

Согласно результатам исследования, положительно на нормализацию состояния психики влияет пища с высоким содержанием омега-3. Исследуемые — дети — начали вести себя спокойнее по сравнению с контрольной группой, что в свою очередь улучшало настроение их родителей.

По мнению ученых, омега-3 улучшает работу мозга и обладает седативным эффектом, пишет mk.ru.

Среди продуктов, богатых омега-3, — рыба и различные морепродукты.

32 просмотров