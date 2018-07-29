Названы продукты, снижающие уровень стресса у детей

Исследователи из массачусетского университета Лоуэлл назвали продукты, употребление которых в пищу позволяет снизить уровень стресса и агрессии.

Согласно результатам исследования, положительно на нормализацию состояния психики влияет пища с высоким содержанием омега-3. Исследуемые — дети — начали вести себя спокойнее по сравнению с контрольной группой, что в свою очередь улучшало настроение их родителей.

По мнению ученых, омега-3 улучшает работу мозга и обладает седативным эффектом, пишет mk.ru.

Среди продуктов, богатых омега-3, — рыба и различные морепродукты.

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| 2018-07-29T21:39:16+00:00 30 июля 2018, 00:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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