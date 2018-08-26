Названы лучшие смартфоны 2018 года

OnePlus 6, Galaxy Note 9, Galaxy S9, LG G7 Thinq и Moto G6 вошли в пятерку лучших смартфонов года по версии Business Insider.

Авторы рейтинга отмечают, что новинка от OnePlus — то, на что «стоит потратиться». Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6Гб оперативной памяти. К достоинствам смартфона также отнесли собственную оболочку — Oxygen OS.

LG G7 Thinq портал называет «Android-версией iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле». Телефон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем, влагозащитой, качественными динамиками, камерой с широким объективом и беспроводной зарядкой.

Moto G6 от Motorola стал самым бюджетным в списке. Смартфон имеет 5,7-дюймовый дисплей, мощное зарядное устройство и хорошую камеру.

В список также включены два южнокорейских смартфона. Особенно портал отмечает Galaxy S9, который «получил все» — большой OLED-дисплей, хорошую камеру, монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев, систему распознавания лиц, быструю зарядку и беспроводной аккумулятор.

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