Названы лучшие смартфоны 2018 года

OnePlus 6, Galaxy Note 9, Galaxy S9, LG G7 Thinq и Moto G6 вошли в пятерку лучших смартфонов года по версии Business Insider.

Авторы рейтинга отмечают, что новинка от OnePlus — то, на что «стоит потратиться». Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6Гб оперативной памяти. К достоинствам смартфона также отнесли собственную оболочку — Oxygen OS.

Moto G6 от Motorola стал самым бюджетным в списке. Смартфон имеет 5,7-дюймовый дисплей, мощное зарядное устройство и хорошую камеру.

В список также включены два южнокорейских смартфона. Особенно портал отмечает Galaxy S9, который «получил все» — большой OLED-дисплей, хорошую камеру, монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев, систему распознавания лиц, быструю зарядку и беспроводной аккумулятор.

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| 2018-08-26T22:46:26+00:00 26 августа 2018, 22:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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