Названы «лучшие» паспорта в мире

Опубликована новая версия рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI), в котором первое место заняла Франция.
При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.
Французский паспорт уже восьмой год удерживать первую строчку в списке. В этом году Франции удалось набрать 83,5% из возможных 100%.
В десятку лидеров рейтинга также вошли Финляндия, Италия, США, Ирландия и Испания.(РИА Новости)