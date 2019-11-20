Названы «лучшие» паспорта в мире

Опубликована новая версия рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI), в котором первое место заняла Франция.

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.