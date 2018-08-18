Названы лучшие и худшие страны для женщин

Джорджтаунский Институт по делам женщин, мира и безопасности и Институт по исследованию проблем мира в Осло составили рейтинг лучших стран для женщин по индексу «Женщины, мир и безопасность»-2018 (WPS-2018), пишет издание News.ru.

Одним из критериев стала равная оплата труда мужчин и женщин как часть требования гендерного равенства.

Эксперты проанализировали данные из 153 стран, чтобы определить, какие из них являются лучшими для прекрасной половины человечества. Лидерство было отдано Исландии. В первую десятку вошли также Норвегия, Швейцария, Словения, Испания, Финляндия, Канада, Нидерланды, Швеция и Бельгия.

В списке худших стран для женщин первое место с конца поделили Сирия и Афганистан, дальше в порядке улучшения следуют Йемен, Пакистан, Центрально-Африканская республика, Конго, Ирак, Мали, Судан и Нигер.

48 просмотров