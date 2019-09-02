Названы лучшие футболисты года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила номинантов на звание лучшего игрока года в рамках The Best FIFA Football Awards. На сайте организации открылось голосование для болельщиков.

Среди мужчин звание лучшего игрока будут оспаривать голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Роналду дважды становился обладателем приза. 34-летний португалец четвертый год подряд попадает в тройку номинантов премии.

Имя победителя будет объявлено 23 сентября. Церемония состоится на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Прошлогодним победителем стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.