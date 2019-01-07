Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) премии «Золотой глобус».

Фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли получил «Золотой глобус» в трех номинациях.

Перечень победителей в главных номинациях

Лучший драматический фильм: «Богемская рапсодия»

Лучшая комедия или мюзикл: «Зеленая книга»

Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: через вселенные»

Лучшая мужская роль (драма): Рами Малек, «Богемная рапсодия»

Лучшая женская роль (драма): Гленн Клоуз, «Жена»

Лучшая мужская роль (комедия): Кристиан Бэйл, «Власть»

Лучшая женская роль (комедия): Оливия Колман, «Фаворитка»

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Зеленая книга»

Лучшая женская роль второго плана: Регина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, «Рома»

Лучший сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли, «Зеленая книга»

Лучший саундтрек: Shallow, «Звезда родилась» (Леди Гага, Марк Ронсон)

Лучший иностранный фильм: «Рома», Мексика

Лучший телевизионный сериал (драма): «Американцы»

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): «Метод Комински»

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ: «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

Лучший актер сериала (комедия): Майкл Дуглас, «Метод Комински»

Лучшая актриса сериала (комедия): Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер сериала (драма): Ричард Мэдден, «Телохранитель»

Лучшая актриса сериала (драма): Сандра О, «Убивая Еву»

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ: Даррен Крисс, «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, «Острые предметы»

Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Бен Уишоу, «Очень английский скандал»

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, «Острые предметы».

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| 2019-01-07T22:36:52+00:00 8 января 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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