Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) премии «Золотой глобус».
Фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли получил «Золотой глобус» в трех номинациях.
Перечень победителей в главных номинациях
Лучший драматический фильм: «Богемская рапсодия»
Лучшая комедия или мюзикл: «Зеленая книга»
Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: через вселенные»
Лучшая мужская роль (драма): Рами Малек, «Богемная рапсодия»
Лучшая женская роль (драма): Гленн Клоуз, «Жена»
Лучшая мужская роль (комедия): Кристиан Бэйл, «Власть»
Лучшая женская роль (комедия): Оливия Колман, «Фаворитка»
Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Зеленая книга»
Лучшая женская роль второго плана: Регина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, «Рома»
Лучший сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли, «Зеленая книга»
Лучший саундтрек: Shallow, «Звезда родилась» (Леди Гага, Марк Ронсон)
Лучший иностранный фильм: «Рома», Мексика
Лучший телевизионный сериал (драма): «Американцы»
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): «Метод Комински»
Лучший мини-сериал или фильм для ТВ: «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
Лучший актер сериала (комедия): Майкл Дуглас, «Метод Комински»
Лучшая актриса сериала (комедия): Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер сериала (драма): Ричард Мэдден, «Телохранитель»
Лучшая актриса сериала (драма): Сандра О, «Убивая Еву»
Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ: Даррен Крисс, «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, «Острые предметы»
Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Бен Уишоу, «Очень английский скандал»
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, «Острые предметы».