Названы главные угрозы жизни человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле. Доклад опубликован на специальном ресурсе How Will The World End, передает РИА Новости.

Список составлен на основании информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА. Авторы выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.

Среди смертельных заболеваний агентство выделяет туберкулез, малярию, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочную и бубонную чуму, лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку, вирус Марбург.

Самой опасной болезнью признан туберкулез. Наиболее вероятными очагами его распространения названы африканские страны, в частности, Нигерия. По данным ВОЗ, в 2017 году от него погибли два миллиона жителей планеты при десяти миллионах зараженных. В среднем ежедневно фиксировалось 4,3 тысячи фатальных случаев. При таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли за 4812 лет.

Вероятность ядерной войны эксперты американского издания «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists) оценивают как одну из самых высоких за последнее время. В 2019 году они перевели стрелки символических часов «Судного дня» на две минуты до «полуночи» (катастрофы). Также отмечается, что в 2021 году истекает договор СНВ-III между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, и будет ли соглашение продлено, пока не известно.

Согласно открытым данным, США за историю своей ядерной программы провели больше всего испытаний – 1030, последнее – в 1992 году. У России – 715, однако Москва разработала самую мощную бомбу в истории – РДС-202, которую также называют «Царь-бомбой». По оценке агентства, США для полного уничтожения человечества потребовалось бы произвести 5351 взрыв, а России – 4206.