Названы главные причины смерти россиян на курортах Турции

Большинство российских туристов погибают в Турции из-за невнимательности на дорогах и чрезмерного употребления алкоголя. Об этом рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Cергей Марков, передает РИА Новости.

По его словам, в стране замечен рост несчастных случаев с российскими туристами именно в ДТП. «Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так», — пояснил эксперт.

Другая частая причина смертности — злоупотребление алкоголем. Он призвал исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару. «Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — отметил Марков.

Кроме того, необходимо учитывать состояние здоровья и возраст при поездке в страны с жарким климатом, так как при высоких температурах могут обостряться хронические заболевания, отметил генсек РТФО. Отдельный повод для беспокойства — женщины, которые едут в Турцию на последних сроках беременности.

11 сентября российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что 88 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона. По его словам, на турецких курортах часто умирают пожилые люди, у которых случается инфаркт или инсульт из-за резко отличающегося от российского климата. Еще одной причиной он назвал дорожно-транспортные происшествия (lenta.ru).