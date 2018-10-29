Названо новое последствие климатической катастрофы

Ученые Института физики атмосферы (Китай) выяснили, что тепловые волны, которые в будущем будут возникать чаще из-за глобального потепления, приведут к снижению работоспособности населения по всему миру. Наиболее уязвимыми регионами оказались Центральная Азия и Северная Европа. Как передает Лента.ру, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи провели опрос среди 4363 респондентов, чтобы определить, насколько снизилась производительность труда во время жары в 2016 году. Оказалось, что тепловые волны привели к потере 6,6 рабочего дня в год в развивающихся странах, а в развитых странах — 3,5 дня в год. При этом снижение производительности труда обратно коррелировало с показателем ВВП на душу населения.

Кроме того, ученые подсчитали, как рост средней температуры атмосферы Земли скажется на числе потерянных трудовых дней. При повышении температуры на 1,5, 2, 3 и четыре градуса Цельсия развитые страны потеряют 9, 12, 22 и 33 дня, соответственно, а развивающиеся — 19, 31, 61 и 94 дня, соответственно. Снижение производительности труда в странах Юго-Восточной Азии при потеплении на 1,5 градуса будет таким же, как в развитых странах при потеплении на четыре градуса Цельсия.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата. Сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода приведет к неизбежному превышению допустимого роста температуры.

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