Названо число курящих вейпы россиян

Порядка восьми процентов курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», сообщает ТАСС.

При этом в общей сложности курильщиками являются примерно 30 процентов жителей нашей страны, говорится в исследовании. «Распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах, что требует принятия адекватных мер», — отметила директор центра Наталья Комарова, которая назвала такое число курильщиков «большим».

Согласно данным опроса, 97 процентов российских курильщиков покупают сигареты с фильтром. При этом примерно 12 процентов курят как обычные, так и электронные сигареты.

Большинство курильщиков в нашей стране — мужчины, которые пристрастились к этой привычке в возрасте 15-20 лет. К 20 годам обычные сигареты пробовали 59,2 процента молодых людей, а электронные — примерно треть опрошенных.

Участниками исследования стали 1,5 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны.

Ранее в декабре сообщалось, что самыми курящими и пьющими в России стали регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.