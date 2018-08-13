Названа точная причина исчезновения древней цивилизации

Ученые Квинслендского университета в Австралии опровергли гипотезу, согласно которой древняя цивилизация рапануйцев на острове Пасхи исчезла в результате войн и истощения ресурсов. По мнению ученых, племена, несмотря на воинственность, тесно сотрудничали друг с другом, что обеспечило существование их культуры вплоть до колонизации европейцами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет lenta.ru.

Первые поселенцы из Восточной Полинезии прибыли на остров Пасхи около 900 лет назад. На несколько веков коренное население выросло до более десяти тысяч человек. Между 1250 и 1500 годами аборигены воздвигли моаи — статуи в виде огромных человеческих голов, расположенных на усеченных до пояса туловищах. Считалось, что культура рапануйцев исчезла из-за войн и экологического бедствия. Однако, по мнению авторов новой работы, цивилизация острова Пасхи имела сложную общественно-политическую организацию и исчезла только из-за колонизации европейцами в XVIII веке.

Ученые провели химический анализ нескольких десятков древних артефактов, найденных во время раскопок на склонах потухшего вулкана Рано-Рараку, где располагались каменоломни. Среди каменных инструментов были молотки и рубилы, изготовленные из маеа токи — местных базальтовых пород особого типа. Исследователи также реконструировали орудия по фрагментам, чтобы понять, как их применяли. Это позволило определить, как осуществлялись коммуникации между мастерами, создающими инструменты, и скульпторами.

Оказалось, что материал для большинства орудий труда поставлялся из одного комплекса каменоломней. По словам Дейла Симпсона (Dale Simpson), одного из авторов исследования, это значит, что те племена, которые использовали один и тот же каменный карьер, должны были тесно сотрудничать друг с другом, а не воевать. Однако остается вероятность, что одни группы населения острова могли принуждать других к совместной работе.

16 просмотров