Названа страна-хозяйка III Европейских игр

Названа страна проведения III Европейских игр в 2023 году.

Как сообщает официальный сайт Европейских олимпийских комитетов (EOC), игры пройдут в польском городе Краков.

Решение было принято путем открытого голосования на Генеральной Ассамблее ЕОК в столице Беларуси Минске. За Краков проголосовали представители всех 50 европейских национальных олимпийских комитетов, входящих в организацию, пишет Report.

Отметим, что I Европейские игры состоялись в Баку в 2015 году. II Европейские игры стартовали в Минске 21 июня и продлятся до 30 июня. Турнир проводится каждые четыре года.

| 2019-06-22T13:31:25+00:00 22 июня 2019, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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