Названа причина роста цен на золото

Торговая война между США и Китаем, а также растущий спрос со стороны центробанков всего мира, стремящихся сократить свою зависимость от слабеющего доллара, привели к тому, что с октября 2018 года золото выросло в цене на 25%. Об этом пишет испанская газета ABC.

По данным издания, только за первые шесть месяцев 2019 года государственные организации приобрели 374 тонны золота – на 57% больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает ИноТВ.

«Мы оказались в условиях отрицательных процентных ставок, не говоря о торговых и валютных войнах», – заявил представитель компании по управлению активами Franklin Equity Group Стив Паис.

В свою очередь гендиректор компании-дилера драгоценных металлов Sharps Pixley Росс Норман отметил, что золото приобрело стратегическое значение и стало очень прибыльным благодаря росту спроса.

По словам директора по маркетинговым исследованиям Всемирного золотого совета Алистера Хьюитта, лидируют по приобретению золота центральные банки развивающихся стран – России, Китая, Турции и Казахстана.

Стимулирует спрос и слабость доллара. Центральные банки пытаются диверсифицировать свои резервы, уменьшая, насколько это возможно, зависимость от валюты, заключает ABC.