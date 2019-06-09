Названа причина преждевременной смерти молодых людей

Ученые Американского общества питания выяснили причину миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Medicalxpress.

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 — с нехваткой овощей.

Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин.

Отмечается, что фрукты и овощи являются источниками клетчатки, калия, магния, антиоксидантов и фенолов, которые снижают кровяное давление и уровень холестерина.

Специалисты определили, что человек должен съедать 300 гр фруктов в день и 400 гр овощей.

| 2019-06-09T17:41:49+00:00 9 июня 2019, 18:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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