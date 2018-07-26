Названа причина лесных пожаров в Греции

Лесные пожары в пригороде Афин вспыхнули из-за обрыва на горе Дау ЛЭП Государственной энергетической корпорации Греции. Об этом сказал журналистам глава муниципалитета Пенделли Димитрис Стергию.

Число жертв пожаров достигло 83, более 150 человек пострадали, сообщает Минздрав Греции.

Есть вероятность роста числа погибших. 60 пострадавших в районах Рафина и Мати доставлены в шесть больниц региона Аттика, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.

В регионе ведутся поисково-спасательные работы. Предположительно, число без вести пропавших достигает 100.

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| 2018-07-26T17:17:34+00:00 26 июля 2018, 20:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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