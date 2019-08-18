Названа причина крушения самолета в США

Стала известна причина аварии самолета, на борту которого находился двукратный чемпион NASCAR, победитель гонок в Дайтоне Дейл Эрнхардт-младший, сообщает Autosport.

Крушение произошло 15 августа в американском Элизабеттоне. Помимо гонщика в самолете находились его супруга и годовалая дочь. Пассажирам удалось выбраться из транспорта, который загорелся после схода со взлетно-посадочной полосы.

По итогам расследования Национального совета по безопасности транспорта было определено, что причиной происшествия стало разрушение шасси, которое не выдержало нагрузок при приземлении.

Данную версию подтверждают пилоты самолет и записи с камер наблюдения.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин опубликовал снимок с экипажем самолета А321, который совершил аварийную посадку в поле около Москвы.

| 2019-08-18T19:44:43+00:00 18 августа 2019, 20:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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