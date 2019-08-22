Причиной крушения азербайджанского МиГ-29 стало столкновение со стаей птиц

«Информация с бортового самописца (черный ящик) самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана ВВС, потерпевшего крушение 24 июля в 22.00 в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием была изучена и проанализирована экспертами».

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

«Изучение причин происшествия показало, что до момента падения военного самолета в Каспийское море МиГ-29 столкнулся в воздухе с инородным телом (птицы или стая птиц) в результате пилот получил ранение. На основе данных «черного ящика» выяснилось, что с целью предотвращения аварии пилот самолета попытался восстановить управление. Однако, полученное пилотом тяжелое ранение сделало это невозможным, что в результате привело к крушению военного истребителя» — заявили в минобороны.