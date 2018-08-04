Названа причина гибели цивилизации майя

Наиболее вероятной причиной гибели древней цивилизации майя могла стать сильная и продолжительная засуха, которая возникла из-за снижения количества осадков с 800 по 1000 год нашей эры на 70%. К такому выводу пришла международная группа ученых из США и Великобритании, сообщает сайт Science Alert.

Засуха совпала с началом Средневекового климатического оптимума — эпохи относительно теплого климата в Северном полушарии. По словам ученых, потепление было вызвано повышенной солнечной активностью и снижением количества вулканических извержений.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав скопившиеся отложения на дне озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан. Взятые пробы показали, что во времена цивилизации майя из-за продолжительной засухи объем воды в озере значительно сокращался, а на дне образовывались кристаллы гипса с включенной в них водой.

Цивилизация майя существовала примерно с 2000 года до нашей эры на территории, где сейчас расположены Гондурас, Гватемала и Мексика. Ее представители известны тем, что уже в древние времена возводили города и были создателями дворцов и храмов. Резкое сокращение населения началось уже в IX веке нашей эры, а с середины X века майя больше не воздвигали каменные сооружения.

42 просмотров