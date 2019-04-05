Названа команда недели чемпионата Азербайджана

Названа символическая команда XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Oxu.Az, согласно анализу компании InStat, в списке 8 футболиста из «Карабаха», по одному — из «Сабаила» и «Габалы» и «Зиря».

Вратарь: Вагнер да Сильва («Карабах»)

Защитники: Дональд Герье («Карабах») — 4, Бадави Гусейнов («Карабах») — 5, Воислав Станкович («Габала») — 5, Максим Медведев («Карабах») — 3

Полузащитники: Абдуллах Зубир («Карабах») — 7, Александр Дедов («Зиря»), Филип Озобич («Карабах») — 8, Дани Кинтана («Карабах») — 6

Нападающие: Агабала Рамазанов («Сабаил») — 2, Махир Мадатов («Карабах») — 5

Титула «Лучший игрок» удостоен полузащитник Абдуллах Зубир.

Отметим, что цифра после имени футболиста указывает на количество попадания в символическую команду.