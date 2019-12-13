Названа дата сдачи в эксплуатацию нового моста через реку Самур на границе Азербайджана и России

Ввод в строй моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице состоится 24 декабря 2019 года.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

По его словам, «намеченное на 24 декабря торжественное открытие – это не просто парадное событие».

«Мост послужит интенсификации товарооборота. Известно, что у нас растет товарооборот, и, как следствие повышается грузопоток», — сказал посол.

Дипломат отметил, что будут созданы более комфортные условия для прохождения таможни, в том числе отдельно для легкового транспорта, автобусов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Длина моста составит 325,3 м, ширина — 17,3 м. Стоимость строительства на азербайджанской территории составляет 36,5 млн манатов.