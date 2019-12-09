Названа дата реализации «Турецкого потока» Болгарией

Болгарские представители заявили о готовности к реализации газового проекта «Турецкий поток» с 1 января 2020 года. Об этом сообщает газета «24 часа».

Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов отметил, что «Болгарский поток» готов поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода «Турецкий поток».

Он подчеркнул, что болгарская сторона подготовлена к поставке газа даже в случае остановки транзита из России в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу через Украину. Глава «Булгартрансгаз» рассказал, что 11-километровый участок «Болгарского потока» начнет заполняться сырьем на своей территории, а турецкий газопровод — на 140-километровом участке. Он выразил надежду, что болгарский участок будет готов к 15 декабря.

«30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с нашим газопроводом «Балканский поток», — добавил Малинов.

Кроме того, он уточнил, что 31 мая будет завершена прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода «Балканский поток», который составляет 308 километров.