Названа дата похорон Кофи Аннана

Акуфо-Аддо также сообщил, что Аннан будет похоронен на новом военном кладбище в столице Ганы Аккра.Кофи Аннан скончался 18 августа в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что он скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

РИА Новости