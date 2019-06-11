Названа дата очередного заседания по демаркации азербайджано-российской границы

«Очередное заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией пройдет в Баку 17-18 июня».

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов.

«Процесс демаркации довольно долгий. Считаю, что переговоры между Россией и Азербайджаном по демаркации могут длиться 3-5 лет. Процесс непрерывно продолжается и каждый раз продвигается в определенной степени. Обычно такие процессы бывают долгосрочными. Так как, только лишь нормативно-юридические документы для демаркации границ нам удалось принять за 3 года», — отметил Х.Халафов. (report)