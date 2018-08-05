Назван процент бросающих курить благодаря электронным сигаретам

В России 80 процентов курильщиков электронных сигарет вместе с ними курят обычные. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Таким образом, отказаться от употребления табака удается только каждому пятому.

«У нас есть данные нашего Центра профилактической медицины, который говорит о том, что больше 80 процентов тех, кто потребляет электронные сигареты, это те, кто при помощи них не бросил курить», — сказал он.

Чиновник отметил, что «некий элемент снижения вреда» при переходе с обычных сигарет на электронные может быть только у курильщиков с большим стажем. В то же время те, кто начинают курить с электронных сигарет, могут потом переходить на обычные.

«Электронные сигареты на сегодня являются источником вовлечения людей в никотиновую зависимость. Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, затем уже переходят или к двойному потреблению, или на обычные табачные изделия. К сожалению, электронные сигареты очень привлекательны преимущественно для молодых», — подчеркнул Салагай.

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 процента россиян или 50 миллионов человек.

В июне сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет. О том, что вейпы, электронные сигареты и другие альтернативные способы курения должны быть законодательно приравнены к обычным сигаретам, в России говорят с начала 2018 года.

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