Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Мэлпаса выбрали исполнительные директора банка.

Он избран на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка (ВБ).

Как отмечается, Мэлпас является сторонником Трампа. Он известен критикой многосторонних институтов, а также обещал проводить «нацеленные на рост» реформы во Всемирном банке.