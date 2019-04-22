Назрели реформы и в сфере образования

Трагическая судьба 14-летней ученицы школы номер 162 Баку, решившей свести счеты с жизнью из-за травли в учебном заведении вновь привлекло внимание к проблемам сферы образования Азербайджана.

Положение дел в образовательном секторе оказалось настолько в запущенном состоянии, что плохое управление, бездарная организация учебно-воспитательной работы, некомпетентность руководителей уже приводит к человеческим жертвам.

Эта печальная история буквально взорвала социальные сети. Люди были возмущены не только тем, что руководство учебного заведения не предотвратило трагедию, но и подло пыталось замять дело, отвести от себя ответственность, не вызвало своевременно «скорую помощь», «выбивало» у раненой девочки «показания» о «проблемах» у нее в семье.

К сожалению, не на своем месте сегодня оказалась не только директор школы номер 162, но и руководители многих других учебных заведений.

Сектор образования, к сожалению, все еще остается одной из самых коррумпированных систем. Взятки и поборы превратились в норму. Платить надо за все – прием ребенка в школу, включение в «хороший класс», удобную смену, высокие оценки, принудительный выбор классного педагога репетитором и др.

Кроме того, родителей облагают поборами в форме платежей в фонд класса, фонд школы, проведение праздников, дней рождения педагогов и т.д. и т.п.

Жертвами коррупционной системы становятся не только родители и дети, но и сами педагоги, у которых многие директора «по умолчанию» удерживают деньги с их зарплаты, или же их обязывают собирать средства с родителей.

Недавно группа учителей школы-лицея номер 6 города Сиязань провели акцию протеста перед Министерством образования. Они жаловались на обложение их директором школы «данью» под предлогом сбора средств в «фонд школы». Педагоги, которые не могут собрать установленную сумму у родителей, вынуждены платить из личных средств.

Директорами школ не редко становятся случайные люди, не имеющие ни опыта педагогической работы, ни управленческой практики, а порой и даже высшего образования.

Кадровая реформа, начавшаяся в период руководства Минобразования Микаила Джаббарова, приказала долго жить.

При Джаббарове решительные шаги стали проводиться по наведению порядка, устранению коррупции, и в вузах. Ряд университетов тогда возглавили управленцы новой генерации – люди, добившиеся успехов не только на поприще науки, но и обладающие способностями успешных менеджеров. Благодаря этим мерам удалось практически полностью побороть коррупцию в Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском университете нефти и промышленности, которые еще 5-6 лет назад пользовались репутацией лидеров коррупции.

Увы, новое руководство Минобразования не сумело сохранить позитивный тренд, продолжить и углубить реформы.

Ректоры «старой гвардии», «кочуя» из одного вуза в другой продолжают оставаться тормозом на пути модернизации университетского образования. Отвергая принципы коллегиального руководства, они управляют университетами единолично, в угоду собственным интересам.

Так, Кямал Абдулла став ректором Государственного университета иностранных языков, первым делом сместил ряд должностных лиц, включая двух проректоров, двух деканов, начальников отдела кадров, общего отдела, ряда заведующих кафедр и др. заменив их своими людьми.

Ректору следовало бы начать свою миссию с представления программы по повышению качества научно-образовательного процесса, а не с «кадровых чисток». Это по ходу осуществления программы не справляющихся со своими обязанностями должностных лиц можно менять на компетентных специалистов. Недопустимо освобождение людей от должностей, только за то, что они были назначены при прежнем ректоре.

Университеты – это не вотчина ректоров. Одним из тех, кто управлял вузом как феодал своим поместьем, был бывший ректор БГУ Абель Магеррамов. Он настолько уверовал в свою непогрешимость и всевластие, что утратил чувство реальности и оказался в центре уже известного общественности скандала.

За почти 20-летнее правление Магеррамова БГУ утратил реноме флагмана азербайджанских вузов, превратившись вместо площадки свободы в пространство ограничений, запретов, тотального контроля.

Не лучше ситуация и в другом старейшем национальном вузе – Азербайджанском государственном педагогическом университете. Приход сюда Джафара Джафарова – бывшего ректора Института туризма и менеджмента по сути ничего не изменило к лучшему. Да, и в прежнем вузе Джафаров особо не отличился и в стране как раньше чувствуется острая нехватка компетентных кадров в области туризма и гостиничного хозяйства, хотя дипломы получили сотни выпускников. Кроме того, достоянием гласности стали подозрительные госзакупки в этом вузе на проведение работ по благоустройству по явно завышенным ценам. При этом победителями тендеров становились по сути фирмы-однодневки.

Вообще, имя Джафарова больше ассоциируется с нурсизмом, с последователями, которого, он по данным СМИ, активно поддерживал контакты, нежели с наукой и образованием.

Много нареканий высказываются в СМИ и социальных сетях относительно низкого уровня содержания учебных пособий для школ и вузов. Они грешат фактологическими и концептуальными ошибками и недостатками.

На фоне общественной критики проблем в области образования руководство министерства, регулирующего данную сферу, предпочитает отмалчиваться. Между тем, деятельность минобразования нуждается в особо тщательном общественном контроле. Ибо с деятельностью этого ведомства связана не только образованность нового поколения граждан стран, но и использование государственных средств.

По объему бюджета Минобразование является вторым государственным органом в Азербайджане. Поэтому для эффективного использования выделяемых на образование ассигнований, необходима разработка конкретных механизмов по борьбе против коррупции в этом ведомстве, повышению прозрачности и гласности его деятельности.

Средства, выделяемые государством должны использоваться по целевому назначению, а не уходить в личные карманы посредством откатов, не прозрачных тендеров и других коррупционных схем.

Остается надеяться, что новый этап масштабных реформ, развернутых в Азербайджане в последние месяцы, коснется и сферы образования, и в этом секторе наступят долгожданные перемены.