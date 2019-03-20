Назови меня тихо по имени.. из списка разрешенных имен

В Азербайджане вновь расширили список запрещенных имен.

В феврале в Специальной комиссии по именам и фамилиям при Терминологической комиссии, созданной при Кабмине, было рассмотрено 28 обращений, связанных с именами, предложения по которым поступили в отделы регистрации Минюста. Об этом Report сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабмине, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, некоторые родители хотели назвать своих детей Жекад, Дина, Имеда, Манса, Сури, Лавин, Джуха, Эльямел, Милан, Милансе, Ленат, Джумейли, Имара, Джасим, Минер. По ее словам, очень часто люди хотят назвать своих детей именами, которые будут отличаться от остальных. Некоторые вообще говорили, что сами придумали имена.

«Кроме того, в комиссию поступило обращение в связи с присвоением новорожденному ребенку имени Аделина. Сейчас мы ведем исследования, связанные с именем Аделина, потому что оно схоже с именем Аделя. Возможно, они имеют общий корень. Одно из обращений было связано с именем Догру, на этот запрос был дан положительный ответ и мы рекомендовали называть этим именем детей», — добавила Саялы Садыгова.

Почему это происходит и зачем государство вмешивается в право человека назвать своего ребенка так, как хочется родителю?

В большинстве случаев, главная причина — стремление защитить ребенка от возможных издевательств, чтобы исключить путаницу и недоразумения.

Некоторые страны требуют, чтобы имена соответствовали полу ребенка или законам грамматики. Часто запрещают цифры в имени.

Определенные ограничения накладывают на имена и другие страны — в частности Германия, Швеция, Китай и Япония.

В Японии контроль достаточно жесткий: местные власти могут запретить любое неприемлемое, по их мнению, имя. В 1993 году, например, отказали в регистрации родителям, которые захотели окрестить малыша Акумой, поскольку на японском это «дьявол».

А в Китае людей часто заставляют менять «непонятные» имена.

Зато в Британии и США законы гораздо мягче. Американцы могут назвать своего ребенка практически как угодно. В Центральном офисе регистрации Великобритании сообщили ВВС, что государство не накладывает в этой сфере каких-либо ограничений, кроме исключительных случаев, например, непристойных имен.

Для них основная мотивация — чтобы дети были уникальными. С этим, к сожалению, у нас в стране напряг. Имена повторяются, родители не придумывают ничего лучше, чем называть детей в честь религиозных персонажей.

Здесь стоит уточнить, что автор не является противником той или иной религии и не имеет ничего против религиозных имен.

В нашей стране мальчиков чаще называют Юсиф, Али, Гусейн, Омар, Мухаммед, Мурад, Угур, Айхан, Тунар, а девочек – Захра, Нурай, Айлин, Марьям, Зейнаб, Фатима, Аян, Мелек, Медина, Хадиджа.

А как же наши родные имена? Почему все меньше родителей используют тюркские имена и называют детей арабскими?

Жительница Баку Гюльнара Азизова историк по образованию и, изучая историю создания АДР, мечтала назвать сына в честь основателя республики — Мухаммед Эмин. Однако, когда она обратилась в органы регистрации, ей отказали в силу закона, запрещающего двойные имена. “Пришлось выбрать имя Эмин. Да, это имя я очень люблю, и сыну оно подходит, но уже три года я задаюсь вопросом: не нарушили ли мои права, запретив назвать ребенка так, как я хотела?”.

Юрист Самира Агаева говорит, что запреты на те или иные имена на самом деле являются нарушением прав человека. “Как известно, у нас есть список запрещенных имен. И он постоянно пополняется. Запрещать называть ребенка каким-либо именем — нарушение права, которое в законе зафиксировано как право на уважение личной жизни. Это право отмечено как в национальных правовых нормах, так и в статье 8 Европейской Конвенции по защите Прав Человека. В тексте самой статьи не говорится о свободе выбора имени, но, она подразумевает этот момент. Есть многочисленные решения Европейского Суда по Правам Человека, в которых говорится конкретно об именах. Основываясь на 8 статью Конвенции, суд принимал решение о том, что имя, выбранное родителями, должно регистрироваться в госорганах. В данном, конкретном случае, это также нарушение прав. Если имя не входит в список запрещенных имен, к примеру, лиц, которые совершили преступления против человечества, то, родитель может дать ребенку любое имя, которое посчитает нужным”, — говорит юрист.

Комментируя заявление Саялы Садыговой в связи с именем Аделина, Самира Агаева подчеркнула, что Аделина — нормальное имя и запрещать называть так своего ребенка, предлагая как альтернативу имя Аделя (Ədilə) — госорганы не имеют на это права. “Я считаю, что родители в таких случаях не должны смиряться. Они имеют право обжаловать эти действия госструктур в судебных органах. Для этого первым делом необходимо обратиться в органы ЗАГСа в письменной форме, получить от них письменный ответ — отказ и, на этом основании обращаться в суд. Пресечь это нарушение можно только таким образом”, — считает эксперт.

Учитель истории Шахана Новрузова считает, что среди современных детей слишком много носителей имен, имеющих арабские корни. “Я сама мусульманка и понимаю желание родителей называть детей такими именами, как Али, Мухаммед, Гасан, Гусейн. Но стоит подумать о том, что в одном классе учатся три Гусейна, два Али и четыре Марьям. Разве это нормально? У нас есть прекрасные тюркские имена: Орхан, Союн, Эршад, Огтай, Нигяр, Бану, Айна. Посмотрите вокруг, когда вы в последний раз видели ребенка с таким именем? Вспомним хотя бы советское время. Тогда по понятным причинам родителям не особо разрешали давать ребенку национальное имя. Зато сколько было Ленинов, Сталинов, Марксов. Тогда никто не запрещал азербайджанцу называть дочь Надеждой, а сына Иосифом. Сегодня этот запрет есть: к сожалению, азербайджанец не может назвать малыша иностранным, европейским именем. Хотя есть очень много интересных имен, которые можно было бы использовать и у нас”, — выразила педагог свое мнение.

Кстати, если один из родителей является представителем другой нации, у нас запретов на выбор имени нет. То есть, на иностранного родителя запрет на имена не действует, даже если иностранный родитель гражданин Азербайджана.

Как сообщили # в министерстве Юстиции Азербайджана, в соответствии со статьей 26 Гражданского Кодекса Азербайджана, каждое физическое лицо имеет право на имя, включающее собственно имя, отчество и фамилию.

Уточнений в кодексе по поводу разрешенных и запрещенных имен нет.