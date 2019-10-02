Назначенная конгрессом Перу и.о. главы государства Араос подала в отставку

Вице-президент Перу Мерседес Араос подала в отставку после того, как распущенный президентом Мартиной Вискаррой парламент привел ее к присяге в качестве и.о. главы государства. О своем решении она сообщила во вторник в Twitter, сообщает ТАСС.

«Я решила подать в отставку с поста вице-президента республики», — написала она.

«Надеюсь, что моя отставка приведет к скорейшему созыву всеобщих выборов во благо всей страны», — добавила она.

Разногласия между исполнительной властью и парламентом Перу возникли из-за процедуры избрания членов Конституционного суда. Президент страны Мартин Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен проголосовать по вопросу о доверии правительству прежде, чем выбирать судей. Однако парламентарии ответили отказом, в связи с чем в понедельник глава государства объявил о роспуске законодательного органа и назначил досрочные выборы в Конгресс на 26 января 2020 года.

Парламент, большинство в котором принадлежит политическим противникам Вискарры, проголосовал за отстранение его от должности. Одновременно с этим председатель Конгресса Педро Олаэчеа привел Араос к присяге в качестве и.о. президента.

В условиях образовавшегося двоевластия каждая из сторон конфликта обвиняет своих оппонентов в нарушении национального законодательства. Командование Вооруженных сил и руководство полиции Перу заявили, что продолжат подчиняться Вискарре.