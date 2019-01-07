Назначена дата начала слушаний по делу Кевина Спейси

Судья в Массачусетсе назначил начало слушаний по делу актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше, на 4 марта, Спейси запрещено поддерживать контакт с его обвинителем.

Заседание по делу Спейси состоялось в понедельник с участием актера, местные телеканалы транслировали его в прямом эфире. Актер явился в суд в сером пиджаке поверх темной шерстяной жилетки, темно-синем галстуке в белый горох и рубашке с мелким рисунком.

На заседании адвокат обвинителя заявил, что просит судью запретить Спейси какой-либо контакт с его клиентом. Судья одобрил это прошение. Покидая суд, Спейси не ответил на многочисленные вопросы прессы, молча сев в машину.

Обвинения против Спейси относятся к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, Спейси на вечеринке домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. Сообщалось, что актер намерен заявить в окружном суде на острове Нантакет (штат Массачусетс), где рассматривается дело, о своей невиновности.

52 просмотров