Назначен временный главный тренер сборной Азербайджана по боксу

Назначен временно исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной Азербайджана по боксу.
Как передает oxu.az, этот пост на время занял старший тренер сборной Нариман Абдуллаев после ухода Вагифа Ширинова в отставку.
Перед Абдуллаевым стоит задача подготовить спортсменов к успешному выступлению на чемпионате мира по боксу, который пройдет 7-21 сентября в российском Екатеринбурге. В тренерский корпус, как и раньше, входят Октай Ибрагимов и Этибар Абдуллаев.
Сборная уже начала последний учебно-тренировочный сбор. В тренировках, которые проходят в Бакинском центре бокса, задействованы 16 боксеров.
Отметим, что после чемпионата мира будет назначен новый главный тренер сборной нашей страны по боксу.