Назначен председатель Высшей аттестационной комиссии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Фамиль Фронт оглу Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

Отметим, что с 3 сентября 2018 года до момента назначения на вышеуказанную должность Ф.Мустафаев являлся и.о. председателя зампредом Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.