Назначен председатель Высшей аттестационной комиссии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Фамиль Фронт оглу Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

Отметим, что с 3 сентября 2018 года до момента назначения на вышеуказанную должность Ф.Мустафаев являлся и.о. председателя зампредом Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

| 2019-06-21T20:21:55+00:00 21 июня 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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