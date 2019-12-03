Назначен новый вице-президент SOCAR

Назначен новый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, генеральный директор Производственного объединения «Азнефть» Дашгын Искендеров назначен вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства.

«От имени сотрудников нашего Объединения мы выражаем нашу глубокую благодарность уважаемому президенту за оказанное доверие и желаем Дашгыну Искендерову еще больших успехов на его новой должности», — отметили в «Азнефть».

| 2019-12-03T10:06:52+00:00 3 декабря 2019, 12:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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