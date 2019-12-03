Назначен новый вице-президент SOCAR

Назначен новый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, генеральный директор Производственного объединения «Азнефть» Дашгын Искендеров назначен вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства.

«От имени сотрудников нашего Объединения мы выражаем нашу глубокую благодарность уважаемому президенту за оказанное доверие и желаем Дашгыну Искендерову еще больших успехов на его новой должности», — отметили в «Азнефть».