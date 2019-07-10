Назначен новый посол Польши в Азербайджане

9 июля президент Польши Анджей Дуда утвердил кандидатуры двух новых послов.

Как передает АПА со ссылкой на МИД, Рафаль Поборски назначен новым послом Польши в Азербайджане.

Он заменит на этом посту Марека Цалкана.

Рафаль Поборски родился в 1976 году в Варшаве, окончил факультет востоковедения Варшавского университета. Р. Поборски знает русский, английский и испанский языки. В 2006-2016 годах он работал в Департаменте восточной политики МИД Польши.

Второе назначение связано с утверждением кандидатуры Томаса Шатковского на должность постоянного представителя Польши в НАТО. Он на этом посту сменит Марека Жолковского.