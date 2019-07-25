Назначен исполняющий обязанности руководителя МАГАТЭ

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, сообщает ТАСС.

Он был ближайшим помощником скончавшегося 22 июля в возрасте 72 лет японского дипломата Юкии Амано, который возглавлял МАГАТЭ с декабря 2009 года и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений.

Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора.