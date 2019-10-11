Назарбаев заявил, что в Казахстане нет двоевластия

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в стране после его отставки с поста главы государства, сообщает РИА Новости.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Ряд политологов высказывают мнение, что администрация Токаева является не единственным центром принятия решений и зависит в работе от канцелярии Назарбаева, который сохранил посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.

«Это не имеет никакого основания под собой постольку, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления», — сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар», фрагмент которого был показан в пятницу.

Первый президент Казахстана подтвердил, что дает советы Токаеву, если тот просит о них. «Я подсказываю. Советуется — советую, не просит совета – не советую», — отметил он.