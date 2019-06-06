Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

«Мое решение, которое принято в этом году — это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», — сказал Назарбаев в ходе пленарного заседания сената (верхней палаты) парламента страны.

Он отметил, что после своей отставки получил от глав различных государств письма и звонки. «Я сам удивился, что такая реакция была, именно реакция та, что мы снова всем показали пример того, как надо решать вопрос транзита власти», — сказал Назарбаев.(РИА Новости)