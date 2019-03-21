Назарбаев перед отставкой с Путиным не советовался

Ушедший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не советовался с российским лидером Владимиром Путиным перед принятием решения и по кандидатуре преемника, заявил как сообщает РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но, разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало, скажем так, достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, советовался ли Назарбаев с Путиным перед принятием решения о своей отставке.

«Это, наверное, такая дань особым союзническим и дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», — подчеркнул он.

| 2019-03-21T15:54:12+00:00 21 марта 2019, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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