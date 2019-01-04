Назад в прошлое: бакинцы отправятся в 19 век с Бахрамом Багирзаде

Бахрам Багирзаде – человек, успехам которого мы не перестаем радоваться в прямом смысле слова. Не успеет талантливый и «вечный бакинец» представить один проект, как на подходе уже другой, а затем снова новый и т.д. Если учесть, что все, за что берется Бахрам, отличается высоким качеством и любовью к родному городу и людям, то, безусловно, все с нетерпением ждут новинки от легендарного кнвщика.

В интервью # Бахрам Багирзаде согласился приоткрыть завесу и рассказать о совершенно новых проектах, над которыми он сейчас работает.

Один из них станет настоящим подарком для бакинцев и всех тех, кто любит Баку и увлекается историей нашей удивительной столицы.

На этот раз Бахрам пригласит свою публику совершить незабываемое путешествие в прошлое. Именно так можно охарактеризовать проект, работа над которым находится в самом разгаре.

Речь идет о выставке раритетных снимков старого Баку, которые он собирал в течение долгого периода, и о которых частично рассказал в одной из своих новых книг — «Baku old».

«Выставка, Иншаллах, состоится в мае, в Музее Современного Искусства. Ее проведение постоянно затягивается то из-за нехватки, то из-за отсутствия спонсорской поддержки. Экспозиция будет очень интересной. Выставка вернет нас в прошлое и покажет, каким был наш любимый город в 1861 – 1961 годах», — рассказывает Багирзаде «Зеркало».

Напомним, что в конце декабря Бахрам устроил презентацию двух новых книг — «Baku old» и «Baku new», которые были заявлены как «две книги об одной любви». В книгах представлены бесценные фотографии прошлого и потрясающие визуальные картины настоящего.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН «Парни из Баку», вошедшей в историю как команда — победитель ХХ века.

На днях книга Бахрама Багирзаде — «Баку для детей» вышла в Киеве, при поддержке издательства PapiRex и содействии группы компаний «SOCAR Украина», которую возглавляет генеральный директор холдинга Э.Мамедов.

Благодаря тому, что книга «Баку для детей» была издана на трех языках, два из которых, являются международными — азербайджанском, русском и английском, она нашла широкий отклик в сердцах детей разных национальностей.

Выпуск книги для детей в Украине был приурочен ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

По словам Бахрама Багирзаде, в этом году книга выйдет также и на украинском языке. Украинские издатели уверены, что красочно иллюстрированная и великолепно изданная книга о Баку, в которой собраны самые яркие и знаковые события и факты, будет интересна не только детям, но и взрослым, а ее издание станет еще одним вкладом в укрепление дружбы между Азербайджаном и Украиной.

Часть экземпляров вышедшей в Киеве книги была направлена в школу имени Зарифы Алиевой города Ирпень, а также в библиотеку имени Самеда Вургуна в Киеве и библиотеку киевского национального лингвистического университета.

Информацию о том, будет ли книга «Баку для детей» переведена в дальнейшем и на другие языки, Бахрам Багирзаде пока что не разглашает, пообещав рассказать об этом чуть позже.

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